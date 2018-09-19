В России обсудят строительство торгового флота на Каспии

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Вопрос строительства торгового флота на Каспии будет рассмотрен на заседании президиума Госсовета РФ этой осенью.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

По словам Жилкина, для развития экономики Юга России и распространения российского влияния на прикаспийские территории необходимо создавать транспортную и портовую инфраструктуру, в том числе строить современный торговый флот. По мнению Жилкина, существующий сейчас торговый флот на Каспии, уже устарел, так как суда были построены в 50-60-е годы.

"Я надеюсь, что на президиуме Госсовета, рабочую группу которого я возглавляю по этому направлению (рабочая группа Госсовета РФ по развитию транспортной инфраструктуры в Каспийском регионе), будет принята программа строительства торгового флота, который будет работать на Каспии", — сказал Жилкин.