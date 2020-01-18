​В регионах Азербайджана обновят общественный транспорт

В регионах Азербайджана в более ускоренной форме будет идти обновление транспортных средств.

Как передает Report, об этом в интервью Real TV сказал замначальника Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ибрагим Алиев.

Он подчеркнул, что за прошедшие годы предприниматели обновили автобусы в некоторых регионах: "В целом, наша цель – повысить качество услуг, оказываемых населению во всех регионах Азербайджана. В регионах имеются автобусы, которыми пользуются 15-20 лет, и существует большая необходимость в их обновлении".

И.Алиев отметил, что в текущем году агентство постарается заменить транспортные средства и в регионах, и межрайонные: "В то же время мы обеспечим новые транспортные средства в междугородних перевозках".