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В рамках ОТГ создан Союз международных автоперевозчиков тюркских государств

В рамках ОТГ создан Союз международных автоперевозчиков тюркских государств В Стамбуле подписан учредительный договор Союза международных автоперевозчиков тюркских государств (URTA).
Инфраструктура
21 ноября 2024 г. 12:58
В рамках ОТГ создан Союз международных автоперевозчиков тюркских государств

В Стамбуле подписан учредительный договор Союза международных автоперевозчиков тюркских государств (URTA).

Об этом сообщили Report в Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана.

Документ был подписан в рамках собрания руководителей национальных ассоциаций автомобильных перевозчиков стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Участвующие стороны единогласно поддержали решение о создании Союза.

На мероприятии Азербайджан представлял руководитель Ассоциации Габиб Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Türk Regionunda Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyaları Birliyi" yaradılıb

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