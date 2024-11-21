В рамках ОТГ создан Союз международных автоперевозчиков тюркских государств

В Стамбуле подписан учредительный договор Союза международных автоперевозчиков тюркских государств (URTA).
Об этом сообщили Report в Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана.
Документ был подписан в рамках собрания руководителей национальных ассоциаций автомобильных перевозчиков стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Участвующие стороны единогласно поддержали решение о создании Союза.
На мероприятии Азербайджан представлял руководитель Ассоциации Габиб Гасанов.