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    ​В прифронтовом селе Товузского района приступили к ремонту разрушенного моста

    Работы планируется завершить в конце августа

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Приступили к ремонту разрушенного моста в прифронтовом селе Алибейли Товузского района.

    Как сообщает Report, в результате проливных дождей в первой декаде июля селевые потоки разрушили мост над рекой Товузчай на 9-километровой автомобильной дороге Гаджаллы-Тепебаши.

    Ознакомившись с ситуацией на месте, члены районной комиссии по чрезвычайным ситуациям проинформировали соответствующие структуры.

    Как заявил подрядчик Айдын Мамедов, наряду с мостом, ремонтируется и 9-километровая дорога.

    Кроме того, после обновления смытых селевыми потоками бордюров и других конструкций, будет также обновлено асфальтовое покрытие моста. Работы планируется завершить в конце августа.  

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