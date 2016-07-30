​В прифронтовом селе Товузского района приступили к ремонту разрушенного моста

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Приступили к ремонту разрушенного моста в прифронтовом селе Алибейли Товузского района.

Как сообщает Report, в результате проливных дождей в первой декаде июля селевые потоки разрушили мост над рекой Товузчай на 9-километровой автомобильной дороге Гаджаллы-Тепебаши.

Ознакомившись с ситуацией на месте, члены районной комиссии по чрезвычайным ситуациям проинформировали соответствующие структуры.

Как заявил подрядчик Айдын Мамедов, наряду с мостом, ремонтируется и 9-километровая дорога.

Кроме того, после обновления смытых селевыми потоками бордюров и других конструкций, будет также обновлено асфальтовое покрытие моста. Работы планируется завершить в конце августа.