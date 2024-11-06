В праздничные дни в режим работы Бакинского метрополитена внесут изменения

В связи с Днем Победы и Днем государственного флага 8-9 ноября в режиме работы Бакинского метрополитена произойдут изменения.

В связи с Днем Победы и Днем государственного флага 8-9 ноября в режиме работы Бакинского метрополитена произойдут изменения.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов на брифинге, посвященном работе метро в праздничные дни и дни проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Он отметил, что 10 ноября график движения поездов будет таким же, как в праздничные дни: "В течение указанных трех дней на участке "Ази Асланов" - "28 Мая" интервал между поездами с 07:00 до 21:00 составит 2,5 минуты. На станции "28 Мая", где соединяются зеленая и красная линии, интервал движения поездов в направлении "Ичеришехер" и "Дернегюль" будет в два раза больше. В связи с возможными частыми изменениями направлений пассажиропотока в метро из-за праздничных мероприятий и культурно-массовых программ, будет обеспечено привлечение к работе руководства и сотрудников ЗАО "Бакинский метрополитен" по графику дежурств. Резервные поезда будут готовы к выпуску на линии в случае необходимости".

Мамедов добавил, что в течение этих трех дней движение поездов до станции "Бакмил" будет регулироваться в соответствии с субботним расписанием.