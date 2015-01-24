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    ​В пограничных железнодорожных пунктах пропуска установят рентгеновское оборудование

    Обеспечена интеграция рентгеновского оборудования в Единую автоматизированную систему управления

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В государственных пограничных железнодорожных пунктах пропуска установят рентгеновское оборудование с целью осуществления быстрого и качественного таможенного контроля над крупногабаритными грузами. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

    По информации, согласно договору между ГТК и немецкой компанией SMİTHS HEİMANN, оборудование установлено в управлениях таможни Астары, Билясувара, Шахтахтов, Сядяряка и Джульфы, постах Сыныг Корпю Товузского управления таможни и Мазымчай Балакянского управления таможни. Обеспечена интеграция рентгеновского оборудования в Единую автоматизированную систему управления.

    Также аналогичное оборудование скоро будет сдано в эксплуатацию на таможенном посту Самур Хачмазского управления таможни.

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