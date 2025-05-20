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В Пираллахи ведется капитальный ремонт трех улиц

В Пираллахи ведется капитальный ремонт трех улиц В Пираллахи ведется капитальный ремонт трех улиц
Инфраструктура
20 мая 2025 г. 11:48
В Пираллахи ведется капитальный ремонт трех улиц

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту улиц Матбуат, Сахил и Достлуг в бакинском поселке Пираллахи.

Как сообщили Report в Госагентстве, ранее эти улицы имели грунтовое покрытие, что создавало проблемы для движения транспорта и не обеспечивало должного уровня комфорта и безопасности.

На данный момент на улице Достлуг протяженностью 880 метров ведутся земляные работы, на улице Сахил длиной 850 метров осуществляется укладка грунта и асфальтобетонного покрытия. На улице Матбуат, имеющей протяженность 435 метров, работы по укладке нового асфальта находятся на завершающей стадии.

Ширина земляного полотна на всех трех улицах составляет 8 метров, а ширина проезжей части - 6 метров. Для обеспечения нормального движения автотранспорта будет нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Работы по реконструкции ведутся в соответствии с утвержденным графиком и технологической последовательностью.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPirallahıda 3 küçədə təmir işləri aparılır

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