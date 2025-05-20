В Пираллахи ведется капитальный ремонт трех улиц

В Пираллахи ведется капитальный ремонт трех улиц

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту улиц Матбуат, Сахил и Достлуг в бакинском поселке Пираллахи.

Как сообщили Report в Госагентстве, ранее эти улицы имели грунтовое покрытие, что создавало проблемы для движения транспорта и не обеспечивало должного уровня комфорта и безопасности.

На данный момент на улице Достлуг протяженностью 880 метров ведутся земляные работы, на улице Сахил длиной 850 метров осуществляется укладка грунта и асфальтобетонного покрытия. На улице Матбуат, имеющей протяженность 435 метров, работы по укладке нового асфальта находятся на завершающей стадии.

Ширина земляного полотна на всех трех улицах составляет 8 метров, а ширина проезжей части - 6 метров. Для обеспечения нормального движения автотранспорта будет нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Работы по реконструкции ведутся в соответствии с утвержденным графиком и технологической последовательностью.