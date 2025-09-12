В нижнем течении реки Кура обнаружены проблемы с качеством воды

В нижнем течении реки Кура выявлены проблемы с показателями качества воды.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела кадастрового учета и реестра Службы государственного надзора за использованием и охраной вод Рафиг Вердиев заявил на панельной дискуссии в рамках Бакинской водной недели.

По его словам, из-за засухи и уменьшения объема воды морские воды попадают в реку, что создает серьезные экологические риски.

Вердиев добавил, что для сохранения качества воды реализуются соответствующие проекты и мероприятия.