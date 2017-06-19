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    В Насиминском районе Баку отключат воду

    Это связано с заменой аварийного участка водопровода

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сегодня с 11:00 до 18:00 будет частично ограничена подача питьевой воды на проспекте Бюльбюля, улицах Самеда Вургуна, Наджаф бека Везирова, Шовги Абдуллаева, Рухуллы Ахундова и Сарабского в связи с заменой аварийного участка магистрального водопровода диаметром 350 мм, проложенного по улице Самеда Вургуна Насиминского района.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО “Азерсу”.

    “Азерсу” приносит извинения абонентам в связи с временными неудобствами. 

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