В Насиминском районе Баку отключат воду

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сегодня с 11:00 до 18:00 будет частично ограничена подача питьевой воды на проспекте Бюльбюля, улицах Самеда Вургуна, Наджаф бека Везирова, Шовги Абдуллаева, Рухуллы Ахундова и Сарабского в связи с заменой аварийного участка магистрального водопровода диаметром 350 мм, проложенного по улице Самеда Вургуна Насиминского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО “Азерсу”.

“Азерсу” приносит извинения абонентам в связи с временными неудобствами.