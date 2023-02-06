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В Нахчыване в электронную систему внесены данные 371 713 человек

В Нахчыване в электронную систему внесены данные 371 713 человек В Нахчыванской Автономной Республике в электронную систему внесены данные 371 713 человек.
Инфраструктура
6 февраля 2023 г. 19:05
В Нахчыване в электронную систему внесены данные 371 713 человек

В Нахчыванской Автономной Республике в электронную систему внесены данные 371 713 человек.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе Госкомстата Автономной Республики, в городских, поселковых, сельских и полевых административно-территориальных округах проделана соответствующая работа по ведению учета и внесению полученных данных в электронную информационную систему.

На сегодняшний день в общей сложности в 91 555 хозяйствах обеспечено внесение данных 317 713 человек в электронную информационную систему. Работа в этом направлении в настоящее время продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 371 713 şəxsin məlumatları elektron sistemə daxil edilib

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