В Нахчыване в электронную систему внесены данные 371 713 человек

В Нахчыванской Автономной Республике в электронную систему внесены данные 371 713 человек.

В Нахчыванской Автономной Республике в электронную систему внесены данные 371 713 человек.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе Госкомстата Автономной Республики, в городских, поселковых, сельских и полевых административно-территориальных округах проделана соответствующая работа по ведению учета и внесению полученных данных в электронную информационную систему.

На сегодняшний день в общей сложности в 91 555 хозяйствах обеспечено внесение данных 317 713 человек в электронную информационную систему. Работа в этом направлении в настоящее время продолжается.