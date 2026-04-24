В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

Государственное агентство автомобильных дорог Нахчывана проведет капитальный ремонт дорог местного значения, а также проселочных дорог общей протяженностью 94,2 километра.

Как сообщает местное бюро Report, работы будут осуществлены в рамках реализации Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы.

Согласно информации, проект охватывает дороги местного значения Джульфы, автомобильные дороги Кырна–Дизя–Гял–Шуруд Джульфинского района, а также проселочные дороги в селах Гахаб, Нахышняргиз, Неджефалидизе–Няхяджир Бабекского района.

Отметим, что в связи с указанным проектом 23 апреля был объявлен открытый тендер на общую сумму работ в 18,6 миллиона манатов. После успешного завершения процедуры победивший подрядчик приступит к дорожно-ремонтным работам.