    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Государственное агентство автомобильных дорог Нахчывана проведет капитальный ремонт дорог местного значения, а также проселочных дорог общей протяженностью 94,2 километра.

    Как сообщает местное бюро Report, работы будут осуществлены в рамках реализации Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы.

    Согласно информации, проект охватывает дороги местного значения Джульфы, автомобильные дороги Кырна–Дизя–Гял–Шуруд Джульфинского района, а также проселочные дороги в селах Гахаб, Нахышняргиз, Неджефалидизе–Няхяджир Бабекского района.

    Отметим, что в связи с указанным проектом 23 апреля был объявлен открытый тендер на общую сумму работ в 18,6 миллиона манатов. После успешного завершения процедуры победивший подрядчик приступит к дорожно-ремонтным работам.

    Ремонт дорог Нахчыван Государственное агентство автомобильных дорог Нахчывана
    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

