    В доме-музее Микаила Мушфига начинаются работы по капитальному ремонту

    Инфраструктура
    • 20 января, 2026
    • 11:44
    В доме-музее Микаила Мушфига начинаются работы по капитальному ремонту

    Начинаются работы по капитальному ремонту дома-музея выдающегося поэта Микаила Мушфига, расположенного в селе Саядлар Хызинского района.

    Как сообщает Report, на первом этапе будет подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту дома-музея.

    Ожидается, что стоимость этих работ составит 47,738 тыс. манатов.

    Музей пришел в непригодное состояние в результате ливневых дождей в Хызы: селевые потоки разрушили мост, ведущий к музею. В связи с этим в прошлом году в Министерство культуры было направлено обращение о его восстановлении.

    Напомним, что дом, в котором жил поэт, был разрушен, поэтому музей был создан в 1988 году – в рамках 80-летнего юбилея Микаила Мушфига – на участке, принадлежавшем его отцу Абдулгадиру. Поскольку после расстрела поэта в 1938 году его тело выбросили в море, в музее установлен символический могильный памятник и бюст. Автор бюста - архитектор Мюневвер Рзаева. В 2004 году музей был взят под государственную охрану и получил статус дома-музея Микаила Мушфига.

    Рядом с музеем установлен памятник Oxu, tar, посвященный 100-летию поэта, а на прилегающей территории - памятник в виде книги. В фонде музея хранится более 220 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством поэта.

    Микаил Мушфиг Хызы дом-музей
    Mikayıl Müşviqin xatirə muzeyinin əsaslı təmiri işlərinə başlanılır

