В Международном аэропорту Гейдар Алиев появится дополнительная остановка

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ С 29 октября все вылеты низкобюджетной авиакомпании Buta Airways из Баку начнут осуществляться через Северный вход второго терминала Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

Прилеты лоукостер планирует осуществлять, как и прежде, в Терминал 1.

Второй терминал отвечает всем международным требованиям по эксплуатации гражданских аэропортов. В терминале функционируют кафе и рестораны, магазины беспошлинной торговли Duty Free. На всей территории аэропорта предлагается бесплатный высокоскоростной доступ к интернету (Baku Airport Free Wi-Fi).

В связи со сменой терминала, также изменится маршрут экспресс-автобуса BakuBus H1 Airport Express. Дополнительная остановка появится у зоны вылета второго терминала. Автобус курсирует каждые полчаса между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром Баку (станция метро "28 Мая") с кратковременной остановкой у станции метро "Кероглу".

Дополнительную информацию можно получить у сотрудников информационных киосков в терминалах, круглосуточном кол-центре аэропорта по телефону (+994 12) 497-27-27, а также на официальной странице в социальной сети Facebook: www.fb.com/BakuAirport