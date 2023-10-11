В Лачыне бетонируют оросительные каналы

В Лачынском районе проводится бетонирование оросительных каналов в целях предотвращения потерь поливной воды, подаваемой на посевные площади.

В Лачынском районе проводится бетонирование оросительных каналов в целях предотвращения потерь поливной воды, подаваемой на посевные площади.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

В настоящее время работы ведутся в селе Финге. Чтобы обеспечить беспрепятственный поток воды, в каналах регулярно проводятся работы по очистке от ила.

Напомним, что общая площадь Лачынского района составляет около 32 000 гектаров. Из них 18 510 гектаров пригодны для орошения. В сельскохозяйственных целях используется 12 600 гектаров.