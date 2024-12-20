О нас

В казахстанском порту Курык до 1 тыс. машин ждут отправки паромами в Азербайджан

В казахстанском порту Курык до 1 тыс. машин ждут отправки паромами в Азербайджан В порту Курык Мангистауской области Казахстана скопилось порядка 1000 машин, по несколько дней ожидают отправки паромами в Азейрбайджан.
Инфраструктура
20 декабря 2024 г. 14:26
В казахстанском порту Курык до 1 тыс. машин ждут отправки паромами в Азербайджан

В порту Курык Мангистауской области Казахстана скопилось порядка 1000 машин, ожидающих отправки паромами в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Директор порта Курык Серик Ахметов отметил, что задержка в отправке вызвана несколькими причинами.

"По статистике, в ноябре и декабре где-то в 50% случаях порт закрыт по метеоусловиям. Другой фактор - это увеличение количества машин, потому что санкционный список по России расширился и часть продукции сейчас по старым маршрутам идти не может, поэтому все эти фуры сегодня пришли к нам", - подчеркнул руководитель порта.

По его словам, сейчас при поддержке министерства транспорта Казахстана удалось договориться о том, что все азербайджанские паромы будут развернуты в направлении Мангистау. Ранее какое-то количество направлялось в Туркменистан.

"Усиление будет вестись до момента, пока проблема очереди не решится. Это произойдет, по нашим подсчетам, в конце января - начале февраля. Сейчас со стороны Курыка мы уже ввели ограничения по отправке вагонов, приоритет делаем на машины. Их где-то в районе 1000 с нашей стороны и столько же ждут отправки к нам в Азербайджане. Маршрут нуждается в дополнительных паромах", - добавил Серик Ахметов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В поселке Сарай начался демонтаж аварийного моста
ФотоВ поселке Сарай начался демонтаж аварийного моста
20 декабря 2024 г. 14:07
Умберто де Претто: Объем транзитных перевозок через Средний коридор достиг рекордного уровня
Умберто де Претто: Объем транзитных перевозок через Средний коридор достиг рекордного уровня
20 декабря 2024 г. 12:12
В продажу поступят билеты на январские автобусные рейсы в Карабах
В продажу поступят билеты на январские автобусные рейсы в Карабах
20 декабря 2024 г. 11:48
Дин Тао: Экспорт из Азербайджана в Китай стал знаковым для транспортного сотрудничества стран
Дин Тао: Экспорт из Азербайджана в Китай стал знаковым для транспортного сотрудничества стран
20 декабря 2024 г. 11:41
На строящемся пароме типа Ro-Pax завершена установка главных двигателей
ФотоНа строящемся пароме типа Ro-Pax завершена установка главных двигателей
20 декабря 2024 г. 11:22
Дин Тао: Азербайджан одним из первых поддержал развитие проекта Один пояс, один путь
Дин Тао: Азербайджан одним из первых поддержал развитие проекта "Один пояс, один путь"
20 декабря 2024 г. 11:14
Китай намерен улучшить возможности для транзитных перевозок через Азербайджан в 2025 году
Китай намерен улучшить возможности для транзитных перевозок через Азербайджан в 2025 году
20 декабря 2024 г. 10:53
Новогоднее предложение от AZAL: билеты со скидкой уже в продаже
Новогоднее предложение от AZAL: билеты со скидкой уже в продаже
20 декабря 2024 г. 09:56
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
20 декабря 2024 г. 08:29
AZAL обратился к пассажирам рейса Баку-Нахчыван
AZAL обратился к пассажирам рейса Баку-Нахчыван
19 декабря 2024 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi