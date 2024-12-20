В казахстанском порту Курык до 1 тыс. машин ждут отправки паромами в Азербайджан

В порту Курык Мангистауской области Казахстана скопилось порядка 1000 машин, по несколько дней ожидают отправки паромами в Азейрбайджан.

В порту Курык Мангистауской области Казахстана скопилось порядка 1000 машин, ожидающих отправки паромами в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Директор порта Курык Серик Ахметов отметил, что задержка в отправке вызвана несколькими причинами.

"По статистике, в ноябре и декабре где-то в 50% случаях порт закрыт по метеоусловиям. Другой фактор - это увеличение количества машин, потому что санкционный список по России расширился и часть продукции сейчас по старым маршрутам идти не может, поэтому все эти фуры сегодня пришли к нам", - подчеркнул руководитель порта.

По его словам, сейчас при поддержке министерства транспорта Казахстана удалось договориться о том, что все азербайджанские паромы будут развернуты в направлении Мангистау. Ранее какое-то количество направлялось в Туркменистан.

"Усиление будет вестись до момента, пока проблема очереди не решится. Это произойдет, по нашим подсчетам, в конце января - начале февраля. Сейчас со стороны Курыка мы уже ввели ограничения по отправке вагонов, приоритет делаем на машины. Их где-то в районе 1000 с нашей стороны и столько же ждут отправки к нам в Азербайджане. Маршрут нуждается в дополнительных паромах", - добавил Серик Ахметов.