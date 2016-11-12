В Каспийском море построят два крупных порта

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Реализация проекта создания Каспийского транспортно-логистического комплекса позволит в пять-шесть раз увеличить оборот Махачкалинского морского торгового порта (Дагестан, Россия).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил в Сергокалинском районе республики.

"Сегодня товарооборот Махачкалинского морского порта составляет 1,5-2 млн. тонн, тогда как мы имеем возможность увеличить товарооборот до 10-12 млн. ежегодно. Поэтому мы ставим задачу реконструкции этого порта, а также строительства нового морского порта", - сказал глава Дагестана.

По его словам, президенту России Владимиру Путину представлен проект Каспийского транспортно-логистического и морского индустриального комплекса стоимостью 127 млрд. рублей: "Это - и судостроительный завод, судоремонтный завод, и строительство завода по биоморским технологиям, и создание кадрового центра в Каспийске, и новой военно-морской базы около Каспийска, там, где военные уже работают в этом направлении".

Глава Дагестана пояснил, что, по предварительным оценкам, только на ловле кильки на Каспии республика могла бы получить около 2,5 млрд. рублей дополнительного дохода в год.