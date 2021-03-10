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В Карабахе в прошлом году начались работы на 2700 км автодорог и 90 мостах

В Карабахе в прошлом году начались работы на 2700 км автодорог и 90 мостах В документе говорится, что в Тертерском районе начато восстановление автомобильной дороги Тертер-Чайлы-Суговушан-Талыш протяженностью 29 км
Инфраструктура
10 марта 2021 г. 11:28
В Карабахе в прошлом году начались работы на 2700 км автодорог и 90 мостах
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В 2020 году начаты работы по реконструкции и восстановлению 2 700 км автомобильных дорог и 90 мостов, находящихся в собственности Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, расположенных на освобожденных территориях и многие годы находящихся в запущенном состоянии.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2020 год.

В документе говорится, что в Тертерском районе начато восстановление автомобильной дороги Тертер-Чайлы-Суговушан-Талыш протяженностью 29 км, продолжено строительство новой альтернативной трассы Тертер-Чайлы-Суговушан-Талыш, проходящей через Тап Гарагоюнлу Геранбойского района и санаторий Гарагашлы Нафталанского района до города Нафталан.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Qarabağda 2700 km avtomobil yolunda və 90 körpüdə işlərə başlanılıb

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