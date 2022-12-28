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В Иране назвали необходимую для завершения строительства Астара-Решт сумму

В Иране назвали необходимую для завершения строительства Астара-Решт сумму Ирану нужно 800 млн евро для завершения строительства железнодорожного участка Астара-Решт, который является частью международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".
Инфраструктура
28 декабря 2022 г. 16:17
В Иране назвали необходимую для завершения строительства Астара-Решт сумму

Ирану нужно 800 млн евро для завершения строительства железнодорожного участка Астара-Решт, который является частью международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил в среду замминистра дорог и городского развития Ирана Хейролла Хадеми.

"Главный приоритет среди проектов в области железных дорог – это Астара-Решт… Для завершения этого проекта нам нужно 800 миллионов евро", – отметил он.

По словам Хадеми, технические работы и инженерные исследования завершены, а информация отправлена подрядчикам, выразившим готовность участвовать в проекте. Он может стартовать, как только появится финансовое обеспечение.

В том числе, по словам замминистра, Иран в течение следующих недель рассчитывает получить ответ от российской стороны. Иранский чиновник пояснил, что Тегеран хотел бы получить средства от Москвы в кредит или в форме реализации и эксплуатации этого проекта российским частным сектором. В то же время Иран готов рассмотреть и другие источники финансирования.

"Российские специалисты получили от иранской стороны техническую документацию и исследования, провели технический осмотр. На данный момент иранская сторона ждет от Москвы информацию о ценах и порядке начала работ", - добавил Хадеми.

Астара-Решт - это часть мультимодального маршрута от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

Иран подписал соглашение о проекте строительства железной дороги Астара-Решт еще в 2005 году. Активная стадия строительства началась только в 2018 году.

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Версия на английском языке Iran says €800M needed to complete Astara-Rasht railway

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