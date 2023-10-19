Баку 19° C
14 м/с
USD - 1.7000
EUR - 1.7907
RUB - 0.0175
BRENT - 91.71
О нас
Azərbaycanca
Русский
English
Главные новости
Последние новости
Политика
Экономика
Общество
Спорт
Культура
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Главные новости
Последние новости
Политика
Экономика
Общество
Спорт
Культура
В мире
Аналитика
Мультимедиа
В Ханкенди начал работу филиал "Азерпочт"
В Ханкенди начал работу филиал "Азерпочт"
В Ханкенди начал работу филиал ООО "Азерпочт".
Инфраструктура
19 октября 2023 г.
21:32
https://static.report.az/photo/e1d42734-9001-31ea-935c-4ef36e1ecbc2.jpg
В Ханкенди начал работу филиал ООО "Азерпочт".
Об этом
Report
сообщили в ООО "Азерпочт".
Подпишитесь на наш Telegram канал
Ссылка скопирована
Турал Ибадлы
Турал Ибадлы
Report.az
https://static.report.az/photo/a907573d-d5df-3eda-9424-0613b9c19535_50.jpg
Версия на азербайджанском языке
Xankəndidə “Azərpoçt"-un filialı fəaliyyətə başlayıb
Другие новости из категории
По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные поезда
19 октября 2023 г.
18:05
Башир Гаджиев: В ближайшее время в селах Гадрут и Туг начнутся земляные работы
19 октября 2023 г.
15:41
Названа дата сдачи в эксплуатацию железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме
19 октября 2023 г.
15:34
Из Баку можно отправиться в 33 страны мира по 66 направлениям
19 октября 2023 г.
15:30
Айдын Керимов: В Шуше полностью восстановлены 15 исторических памятников
19 октября 2023 г.
15:12
Эмин Гусейнов: Процесс заселения Агдама может начаться с середины 2025 года
19 октября 2023 г.
13:21
Айдын Керимов: В I квартале 2024 года в Шушу будут переселены около 400 семей
19 октября 2023 г.
13:18
Билеты в Нахчыван стали доступны на портале Biletim.az
19 октября 2023 г.
13:07
Движение транспорта на мосту в Хатаинском районе Баку будет ограничено
19 октября 2023 г.
11:30
ADY Express примет участие в международной выставке логистики в Узбекистане
19 октября 2023 г.
11:18
Последние новости
Вся новостная лента