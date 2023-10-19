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В Ханкенди начал работу филиал "Азерпочт"

В Ханкенди начал работу филиал "Азерпочт" В Ханкенди начал работу филиал ООО "Азерпочт".
Инфраструктура
19 октября 2023 г. 21:32
В Ханкенди начал работу филиал Азерпочт

В Ханкенди начал работу филиал ООО "Азерпочт".

Об этом Report сообщили в ООО "Азерпочт".

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Версия на азербайджанском языке Xankəndidə “Azərpoçt"-un filialı fəaliyyətə başlayıb

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