В Ханкенди построят новое здание Карабахского регионального главного управления архитектуры и градостроительства

Определено место расположения Карабахского регионального главного управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана в Ханкенди.

Как сообщает Report, здание управления будет построено в Ханкенди на месте "Министерства иностранных дел" самопровозглашенного режима, снос которого начался 2 сентября.

Архитектурно-концептуальное решение и технические показатели нового трехэтажного административного здания в современном архитектурном стиле разработаны в соответствии со стратегическими приоритетами развития Карабаха.

Здание Главного управления планируется сдать в эксплуатацию в начале 2027 года.