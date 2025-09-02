В Ханкенди построят новое здание Карабахского регионального главного управления архитектуры и градостроительства
Инфраструктура
- 02 сентября, 2025
- 11:55
Определено место расположения Карабахского регионального главного управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана в Ханкенди.
Как сообщает Report, здание управления будет построено в Ханкенди на месте "Министерства иностранных дел" самопровозглашенного режима, снос которого начался 2 сентября.
Архитектурно-концептуальное решение и технические показатели нового трехэтажного административного здания в современном архитектурном стиле разработаны в соответствии со стратегическими приоритетами развития Карабаха.
Здание Главного управления планируется сдать в эксплуатацию в начале 2027 года.
