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В Губе восстановили мост, поврежденный селевыми потоками

В Губе восстановили мост, поврежденный селевыми потоками В Губинском районе завершены восстановительные работы на мосту, поврежденному селевыми потоками.
Инфраструктура
5 мая 2025 г. 13:34
В Губе восстановили мост, поврежденный селевыми потоками

В Губинском районе завершены восстановительные работы на мосту, поврежденному селевыми потоками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство автодорог.

Отмечается, что несколько дней назад селевые потоки смыли одну из опор моста через реку Гарачай на 7-м километре автодороги Губа-Гонагкенд-Мучу.

Движение по аварийному мосту было ограничено, после чего специалисты агентства провели осмотр и приступили к восстановительным работам. В настоящее время движение транспорта по мосту возобновлено.

Планируется также строительство нового автомобильного моста рядом с существующим.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada sel sularının qəzalı vəziyyətə saldığı körpü bərpa olunub

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