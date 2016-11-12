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    В Горадизе состоялось открытие нового автовокзального комплекса

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными здесь условиями

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ 12 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом автовокзальном комплексе, построенном в городе Горадиз Физулинского района.

    Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия автовокзала. 

    Президенту Ильхаму Алиеву сообщено, что общая территория автовокзального комплекса, построенного по заказу Исполнительной власти Физулинского района, составляет полгектара, а площадь здания автовокзала, сооруженного в современном архитектурном стиле, - 450 квадратных метров.

    В здании созданы необходимые условия для отдыха пассажиров. Здесь есть фотоуголок, отражающий поездки великого лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева в Физулинский район в разные годы.

    Для удобства пассажиров в автовокзале построены 6 перронов, зал ожидания на 30 мест, объект общественного питания, врачебный кабинет. Здесь есть также комната матери и ребенка. Во дворе комплекса построены открытые боксы для технического обслуживания автобусов. Планируется, что постоянными рабочими местами в комплексе будут обеспечены 25 человек.

    Президент Азербайджана посмотрел панораму города Горадиз с балкона здания автовокзала.

    Меры по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, принимаемые по поручению главы государства в столице и регионах страны, дают позитивные результаты. Создание такого автовокзального комплекса сыграет важную роль в развитии района.

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