В Горадизе состоялось открытие нового автовокзального комплекса

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ 12 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом автовокзальном комплексе, построенном в городе Горадиз Физулинского района.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия автовокзала.

Президенту Ильхаму Алиеву сообщено, что общая территория автовокзального комплекса, построенного по заказу Исполнительной власти Физулинского района, составляет полгектара, а площадь здания автовокзала, сооруженного в современном архитектурном стиле, - 450 квадратных метров.

В здании созданы необходимые условия для отдыха пассажиров. Здесь есть фотоуголок, отражающий поездки великого лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева в Физулинский район в разные годы.

Для удобства пассажиров в автовокзале построены 6 перронов, зал ожидания на 30 мест, объект общественного питания, врачебный кабинет. Здесь есть также комната матери и ребенка. Во дворе комплекса построены открытые боксы для технического обслуживания автобусов. Планируется, что постоянными рабочими местами в комплексе будут обеспечены 25 человек.

Президент Азербайджана посмотрел панораму города Горадиз с балкона здания автовокзала.

Меры по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, принимаемые по поручению главы государства в столице и регионах страны, дают позитивные результаты. Создание такого автовокзального комплекса сыграет важную роль в развитии района.