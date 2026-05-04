Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    • 04 мая, 2026
    • 12:14
    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Сегодня в Габалинском районе стартовал фестиваль WUF13.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, мероприятие организовано с целью информирования общественности страны о 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в мае в Баку 17-22 мая.

    В первой половине дня в Габалинском государственном центре профессионального образования прошла информационная сессия с участием преподавателей и студентов.

    Участники фестиваля в своих выступлениях подчеркнули значимость WUF13 для страны и основные темы, которые будут обсуждаться в его рамках.

    Фестиваль WUF13 состоит из двух частей. Вечером в 18:00 он продолжится программами на открытом воздухе.

    В рамках вечерних мероприятий с помощью интерактивных форматов, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий будут представлены темы устойчивого городского развития, инклюзивной городской среды, инновационных городских решений и городов будущего. Участникам будет предоставлена подробная информация об основной теме и концепции WUF13.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    В Габале стартовал фестиваль WUF13
    В Габале стартовал фестиваль WUF13
    В Габале стартовал фестиваль WUF13
    В Габале стартовал фестиваль WUF13
    В Габале стартовал фестиваль WUF13
    В Габале стартовал фестиваль WUF13
    В Габале стартовал фестиваль WUF13
    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Всемирный форум городов (WUF13) WUF13 Габалинский район Фестиваль
    Фото
    Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıb
    Фото
    WUF13 Festival begins in Gabala

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей