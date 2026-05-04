В Габале стартовал фестиваль WUF13

Сегодня в Габалинском районе стартовал фестиваль WUF13.

Как сообщает северо-западное бюро Report, мероприятие организовано с целью информирования общественности страны о 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в мае в Баку 17-22 мая.

В первой половине дня в Габалинском государственном центре профессионального образования прошла информационная сессия с участием преподавателей и студентов.

Участники фестиваля в своих выступлениях подчеркнули значимость WUF13 для страны и основные темы, которые будут обсуждаться в его рамках.

Фестиваль WUF13 состоит из двух частей. Вечером в 18:00 он продолжится программами на открытом воздухе.

В рамках вечерних мероприятий с помощью интерактивных форматов, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий будут представлены темы устойчивого городского развития, инклюзивной городской среды, инновационных городских решений и городов будущего. Участникам будет предоставлена подробная информация об основной теме и концепции WUF13.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.