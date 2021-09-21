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В Европе оценили сроки восстановления сферы авиаперелетов

В Европе оценили сроки восстановления сферы авиаперелетов Сфера авиаперелетов в Евросоюзе восстановится от удара, нанесённого ей пандемией коронавируса, не раньше 2024 года.
Инфраструктура
21 сентября 2021 г. 18:43
В Европе оценили сроки восстановления сферы авиаперелетов

Сфера авиаперелетов в Евросоюзе восстановится от удара, нанесённого ей пандемией коронавируса, не раньше 2024 года.

Как передает Report, об этом сказала РИА Новости генеральный секретарь ассоциации представителей авиационной отрасли европейских регионов ERA Монсеррат Баррига.

"Европейская авиация остается одним из секторов, наиболее пострадавших от пандемии. Хотя мы находимся на пути к восстановлению, полное восстановление, достигающее уровня 2019 года, ожидается не раньше 2024 года", — сказала она.

Это основано на прогнозе Евроконтроля о возможном развитии внутренних и международных воздушных перевозок в Европе в ближайшие четыре года.

"Однако даже этот сценарий считается оптимистичным. Второй сценарий наиболее вероятен, согласно нему трафик в 2024 году восстановится до 95% от показателя 2019 года. Третий, наиболее пессимистичный сценарий предполагает, что трафик в 2024 году достигнет только 74% от показателя 2019 года, а полное восстановление произойдет не раньше 2029 года", — отметила Баррига.

Все эти сценарии основаны на предположении, что в Европе будет проводиться масштабная вакцинация в сочетании с скоординированным ослаблением ограничений на поездки и восстановлением потока полётов на дальние расстояния.

При этом, по словам генсека ассоциации, вспышки новых штаммов COVID-19, которые нельзя исключить, плохо скажутся на доверии пассажиров и, следовательно, на перелетах.

ERA — это торговая ассоциация, представляющая более 55 авиакомпаний и более 130 ассоциированных членов, включая производителей, аэропорты, поставщиков авиационных услуг по всему спектру авиационной отрасли.

Ее членами, среди прочего, являются Airbus, GE Aviation, London City Airport, Lufthansa Systems, Luxair Luxembourg Airlines, Croatia Airlines, Air Malta, Air Greenland, Air Montenegro.

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