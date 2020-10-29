О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Европе могут закрыть почти 200 аэропортов

В Европе могут закрыть почти 200 аэропортов Совокупно эти аэропорты предоставляют 277 тыс. рабочих мест и генерируют 12,4 млрд евро европейского ВВП
Инфраструктура
29 октября 2020 г. 12:20
В Европе могут закрыть почти 200 аэропортов

Европейское подразделение Международного совета аэропортов (Airports Council International) — ACI Europe предупредило, что почти 200 европейских аэропортов рискуют оказаться на грани банкротства, если приемлемый уровень пассажиропотока не восстановится к концу года, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"По нашим оценкам, 193 аэропортам грозит финансовая несостоятельность в ближайшие месяцы, если трафик не начнет восстанавливаться до конца года. Совокупно эти аэропорты предоставляют 277 тыс. рабочих мест и генерируют 12,4 млрд евро европейского ВВП", - отмечается в комментариях ACI Europe к сентябрьской статистике пассажиропотока через аэропорты Европы.

В зоне высокого риска находятся региональные аэропорты, и ACI призвал национальные правительства оказать поддержку отрасли, находящейся в критических условиях. В то же время крупные аэропорты, по выражению ACI, "срезали расходы под ноль". Но все равно совокупная долговая нагрузка 20 крупнейших аэропортов выросла на 15 млрд евро, что составляет почти 60% их годовых доходов в нормальных условиях.

По последним данным ACI, пассажиропоток в странах Европы сократился на 73% в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года. На середину октября нисходящая тенденция только усугубилась - до 75%. Всего с начала года до конца сентября количество пассажиров составило 1,29 млрд человек.

"Цифры, которые мы опубликовали сегодня, рисуют драматичную картину. Восемь месяцев непрерывного кризиса европейские аэропорты выбрасывают деньги на ветер, оставаясь открытыми, в то время как доходы далеко не покрывают даже прямых эксплуатационных расходов, не говоря уже о капитальных затратах", — отметил генеральный директор ACI Europe Оливье Янковеч.

Янковеч предупредил о "фундаментальных рисках" для непрерывности бизнеса, что может привести к "коллапсу значительной части европейской транспортной системы". Он также присоединил свой голос к общеотраслевому требованию заменить карантины на тесты, поскольку карантины "с каждым днем подводят европейские аэропорты к грани банкротства".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropada 200-ə yaxın hava limanı bağlana bilər

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi