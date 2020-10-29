В Европе могут закрыть почти 200 аэропортов

Совокупно эти аэропорты предоставляют 277 тыс. рабочих мест и генерируют 12,4 млрд евро европейского ВВП

Европейское подразделение Международного совета аэропортов (Airports Council International) — ACI Europe предупредило, что почти 200 европейских аэропортов рискуют оказаться на грани банкротства, если приемлемый уровень пассажиропотока не восстановится к концу года, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"По нашим оценкам, 193 аэропортам грозит финансовая несостоятельность в ближайшие месяцы, если трафик не начнет восстанавливаться до конца года. Совокупно эти аэропорты предоставляют 277 тыс. рабочих мест и генерируют 12,4 млрд евро европейского ВВП", - отмечается в комментариях ACI Europe к сентябрьской статистике пассажиропотока через аэропорты Европы.

В зоне высокого риска находятся региональные аэропорты, и ACI призвал национальные правительства оказать поддержку отрасли, находящейся в критических условиях. В то же время крупные аэропорты, по выражению ACI, "срезали расходы под ноль". Но все равно совокупная долговая нагрузка 20 крупнейших аэропортов выросла на 15 млрд евро, что составляет почти 60% их годовых доходов в нормальных условиях.

По последним данным ACI, пассажиропоток в странах Европы сократился на 73% в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года. На середину октября нисходящая тенденция только усугубилась - до 75%. Всего с начала года до конца сентября количество пассажиров составило 1,29 млрд человек.

"Цифры, которые мы опубликовали сегодня, рисуют драматичную картину. Восемь месяцев непрерывного кризиса европейские аэропорты выбрасывают деньги на ветер, оставаясь открытыми, в то время как доходы далеко не покрывают даже прямых эксплуатационных расходов, не говоря уже о капитальных затратах", — отметил генеральный директор ACI Europe Оливье Янковеч.

Янковеч предупредил о "фундаментальных рисках" для непрерывности бизнеса, что может привести к "коллапсу значительной части европейской транспортной системы". Он также присоединил свой голос к общеотраслевому требованию заменить карантины на тесты, поскольку карантины "с каждым днем подводят европейские аэропорты к грани банкротства".