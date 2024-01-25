В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев

В этом году начнется переселение бывших вынужденных переселенцев в Джебраил, в настоящее время в центре города уже начато строительство 33 жилых домов.
Об этом Report сообщили в Службе реставрации, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района.
В центре города строится жилой комплекс, состоящий из 4-5-этажных зданий на 712 квартир. После завершения строительных работ в текущем году в зданиях поселятся 2 158 бывших вынужденных переселенцев.
Строительные работы осуществляются Государственным агентством жилищного строительства.