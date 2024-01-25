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В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев

В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев В этом году начнется переселение бывших вынужденных переселенцев в Джебраил, в настоящее время в центре города уже начато строительство 33 жилых домов.
Инфраструктура
25 января 2024 г. 10:37
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев

В этом году начнется переселение бывших вынужденных переселенцев в Джебраил, в настоящее время в центре города уже начато строительство 33 жилых домов.

Об этом Report сообщили в Службе реставрации, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района.

В центре города строится жилой комплекс, состоящий из 4-5-этажных зданий на 712 квартир. После завершения строительных работ в текущем году в зданиях поселятся 2 158 бывших вынужденных переселенцев.

Строительные работы осуществляются Государственным агентством жилищного строительства.

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Версия на английском языке 33 residential buildings being built in Jabrayil city center
Версия на азербайджанском языке Bu il Cəbrayıl şəhərinə köç olacaq, şəhər mərkəzində 33 yaşayış binası inşa edilir

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