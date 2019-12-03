Лавров: Между Россией и Азербайджаном налажено очень тесное сотрудничество по транспортным развязкам

Перспективы развития экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном самые положительные, так как данное направление является частью стратегического сотрудничества.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

"Россия занимает первое место по числу туристов (около одного миллиона человек), посещающих Азербайджан", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Кроме того, по его словам, очень тесное сотрудничество между странами налажено по транспортным развязкам и повышается роль Азербайджана и России в таких международных проектах, как Север-Юг и Восток-Запад.

В свою очередь, Э. Мамедъяров отметил, что Россия очень активно использует железную дорогу Баку-Тбилиси- Карс.

Напомним, что первый акт соглашения о транспортном коридоре "Север-Юг", который соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы, был подписан 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан, как уже было отмечено, присоединился к данному соглашению спустя пять лет – в 2005 году. В последующие годы соглашение подписали и соответственно ратифицировали в целом 13 государств.

Маршрут в рамках коридора "Восток-Запад" объединяет Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс открыта 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет Азербайджан и Турцию, пролегая из Баку через грузинские города Тбилиси и Ахалкалаки до Карса, Турция. Доставка товаров по железной дороге из Азии в Европу займет 15 дней.