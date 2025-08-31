В Джалилабаде забетонировали участок Муганского оросительного канала

В Джалилабадском районе около 4 км земляного русла Муганского канала облицовано бетоном.

Об этом местному бюро Report сообщили в Управлении эксплуатации мелиоративных систем Джалилабада.

Сообщается, что в предыдущие годы в водозаборной части канала было забетонировано 3 500 метров. В текущем году планируется выполнить аналогичные работы на участке протяженностью 1 500 метров.

Это позволит минимизировать потери воды при орошении земельных участков.

Отметим, что Управление эксплуатации мелиоративных систем Джалилабада обслуживает 11 305 гектаров орошаемых земель в Джалилабадском районе. Вода доставляется на посевные площади по оросительным каналам протяженностью около 376 километров.