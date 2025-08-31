В Джалилабаде забетонировали участок Муганского оросительного канала
Инфраструктура
- 31 августа, 2025
- 04:05
В Джалилабадском районе около 4 км земляного русла Муганского канала облицовано бетоном.
Об этом местному бюро Report сообщили в Управлении эксплуатации мелиоративных систем Джалилабада.
Сообщается, что в предыдущие годы в водозаборной части канала было забетонировано 3 500 метров. В текущем году планируется выполнить аналогичные работы на участке протяженностью 1 500 метров.
Это позволит минимизировать потери воды при орошении земельных участков.
Отметим, что Управление эксплуатации мелиоративных систем Джалилабада обслуживает 11 305 гектаров орошаемых земель в Джалилабадском районе. Вода доставляется на посевные площади по оросительным каналам протяженностью около 376 километров.
В Джалилабаде забетонировали участок Муганского оросительного канала
