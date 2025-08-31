В Джалилабаде забетонировали участок Муганского оросительного канала

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Инфраструктура
    • 31 августа, 2025
    • 04:05
    В Джалилабадском районе около 4 км земляного русла Муганского канала облицовано бетоном.

    Об этом местному бюро Report сообщили в Управлении эксплуатации мелиоративных систем Джалилабада.

    Сообщается, что в предыдущие годы в водозаборной части канала было забетонировано 3 500 метров. В текущем году планируется выполнить аналогичные работы на участке протяженностью 1 500 метров.

    Это позволит минимизировать потери воды при орошении земельных участков.

    Отметим, что Управление эксплуатации мелиоративных систем Джалилабада обслуживает 11 305 гектаров орошаемых земель в Джалилабадском районе. Вода доставляется на посевные площади по оросительным каналам протяженностью около 376 километров.

