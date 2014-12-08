В Чили построят самый мощный в мире телескоп

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Проект самого большого и мощного в мире телескопа утвержден Европейской южной обсерваторией (ESO).

Как передает Report, телескоп получил название E-ELT (European Extremely Large Telescope).

Несмотря на то, что это проект европейских ученых, находиться телескоп будет на горе Серро-Армазонес в чилийской пустыне Атакама. В основе телескопа E-ELT будет лежать гигантское зеркало диаметром около 39 метров. Оно состоит почти из тысячи шестиугольных сегментов.

Огромное зеркало необходимо для того, чтобы собрать максимум света — в 15 раз больше, чем любой из телескопов, доступных сегодня человечеству. В результате можно будет получать еще более детализированные и четкие изображения, чем обеспечивает орбитальный телескоп Hubble.

Строительство телескопа E-ELT займет 10 лет. Предполагается, что затраты на инфраструктуру составят около миллиарда евро.