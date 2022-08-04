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В Баку завершен ремонт на улице Асифа Асадуллаева

В Баку завершен ремонт на улице Асифа Асадуллаева Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт улицы Асифа Асадуллаева в поселке Сабунчи Сабунчинского района Баку.
Инфраструктура
4 августа 2022 г. 10:21
В Баку завершен ремонт на улице Асифа Асадуллаева

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт улицы Асифа Асадуллаева в поселке Сабунчи Сабунчинского района Баку.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство.

По информации, протяженность улицы составляет 1100 метров, ширина в среднем 10 метров. В рамках ремонтных работ было фрезеровано старое асфальтобетонное покрытие улицы, обновлено 2000 п/м пешеходных тротуаров вдоль улицы. В целом на улице уложено новое асфальтобетонное покрытие на площади более 11 тысяч квадратных метров в 2 слоя.

Кроме того, выполнены работы по прокладке горизонтальных линий разметки и пешеходных полос, установке дорожных знаков в необходимых местах, поднятию люков на проектную высоту, установке новых водосточных решеток.

В этом году в соответствии с "Инвестиционной программой" по Сабунчинскому району выполняются ремонтные работы на улицах протяженностью 12,7 км внутри поселка.

В прошлом году агентство отремонтировало на территории района улицы общей протяженностью 9 км.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Asif Əsədullayev küçəsində təmir başa çatıb

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