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В Баку запущена первая служба проката велосипедов  

В Баку запущена первая служба проката велосипедов   В Баку начала работу первая услуга Bike-sharing - система проката велосипедов.
Инфраструктура
24 августа 2024 г. 12:11
В Баку запущена первая служба проката велосипедов  

В Баку начала работу первая услуга Bike-sharing - система проката велосипедов.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, система позволяет арендовать велосипед, путешествовать по городу и возвращать его на любое удобное место парковки.

В Баку оборудовано около 50 пунктов для парковки велосипедов, оснащенных информационными табличками с инструкциями по аренде. Парковочные места расположены рядом со станциями метро, автобусными остановками, учебными заведениями и крупными торговыми центрами. Информационные щиты снабжены QR-кодами, через которые можно подключиться к мобильному приложению для аренды и возврата велосипедов. В приложении также отображаются ближайшие парковочные места.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ilk velosiped kirayəsi xidməti fəaliyyətə başlayıb

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