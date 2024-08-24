В Баку запущена первая служба проката велосипедов

В Баку начала работу первая услуга Bike-sharing - система проката велосипедов.

В Баку начала работу первая услуга Bike-sharing - система проката велосипедов.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, система позволяет арендовать велосипед, путешествовать по городу и возвращать его на любое удобное место парковки.

В Баку оборудовано около 50 пунктов для парковки велосипедов, оснащенных информационными табличками с инструкциями по аренде. Парковочные места расположены рядом со станциями метро, автобусными остановками, учебными заведениями и крупными торговыми центрами. Информационные щиты снабжены QR-кодами, через которые можно подключиться к мобильному приложению для аренды и возврата велосипедов. В приложении также отображаются ближайшие парковочные места.