В Баку временно разрешено движение легковых автомобилей по полосам COP29

16:09

В Баку временно разрешено движение легковых автомобилей по полосам COP29: до конца октября легковые автомобили смогут использовать полосы COP29, организованные на нескольких улицах города.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, данное разрешение относятся к дорогам на следующих улицах:

- Буньяда Сардарова

- Гасана Сейидбейли

- Шейха Шамиля

- Мирзааги Алиева

- Абдуллы Шаига

- Гасаноглу

- Микаила Усейнова (в направлении площади Флага)

- Проспект Ходжалы

- Проспект Шаха Исмаила Хатаи

- Дорога Зугульба

- Зыхское шоссе

На этих полосах пока не установлены дорожные знаки 5.9 - "Полоса для маршрутных транспортных средств". Полосы вступят в силу с 1 ноября, и об этом общественность будет проинформирована заранее.

Данный подход также будет применен к специальным полосам движения, которые будут организованы на ряде улиц в ближайшие дни. К этим улицам относятся:

- Гюлары Гадирбековой

- Ниязи

- Истиглалият

- Узеира Гаджибекова

- Бакиханова

- Кероглу Рагимова

- Проспект Нефтяников

- Проспект Гейдара Алиева

- Мехди Гусейна

- Теймура Эльчина

- Проспект Парламента

- Наримана Нариманова

- Микаила Мушфига

- Сальянское шоссе

- Шоссе в аэропорт

- Проспект Бюльбюля

- Проспект Азадлыг

- Гасана Алиева