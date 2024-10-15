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В Баку временно разрешено движение легковых автомобилей по полосам COP29  

В Баку временно разрешено движение легковых автомобилей по полосам COP29   16:09
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 16:28
В Баку временно разрешено движение легковых автомобилей по полосам COP29  

В Баку временно разрешено движение легковых автомобилей по полосам COP29: до конца октября легковые автомобили смогут использовать полосы COP29, организованные на нескольких улицах города.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, данное разрешение относятся к дорогам на следующих улицах:

- Буньяда Сардарова
- Гасана Сейидбейли
- Шейха Шамиля
- Мирзааги Алиева
- Абдуллы Шаига
- Гасаноглу
- Микаила Усейнова (в направлении площади Флага)
- Проспект Ходжалы
- Проспект Шаха Исмаила Хатаи
- Дорога Зугульба
- Зыхское шоссе

На этих полосах пока не установлены дорожные знаки 5.9 - "Полоса для маршрутных транспортных средств". Полосы вступят в силу с 1 ноября, и об этом общественность будет проинформирована заранее.

Данный подход также будет применен к специальным полосам движения, которые будут организованы на ряде улиц в ближайшие дни. К этим улицам относятся:

- Гюлары Гадирбековой
- Ниязи
- Истиглалият
- Узеира Гаджибекова
- Бакиханова
- Кероглу Рагимова
- Проспект Нефтяников
- Проспект Гейдара Алиева
- Мехди Гусейна
- Теймура Эльчина
- Проспект Парламента
- Наримана Нариманова
- Микаила Мушфига
- Сальянское шоссе
- Шоссе в аэропорт
- Проспект Бюльбюля
- Проспект Азадлыг
- Гасана Алиева

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı COP29 zolaqlarında minik avtomobili ilə hərəkətə müvəqqəti icazə verilib

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