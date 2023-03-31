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В Баку временно изменится схема движения одного регулярного маршрута

В Баку временно изменится схема движения одного регулярного маршрута 2 апреля с 08:00 до 22:00 в Баку временно будет изменена схема движения автобусов, следующих по маршруту 71.
Инфраструктура
31 марта 2023 г. 16:43
В Баку временно изменится схема движения одного регулярного маршрута

2 апреля с 08:00 до 22:00 в Баку временно будет изменена схема движения автобусов, следующих по маршруту 71.

Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве, изменение вызвано полным ограничением движения транспортных средств в связи с ремонтными работами на дороге "Баксол" в Бинагадинском районе столицы.

Схема движения по указанному маршруту будет организована по двум направлениям: станция метро "проспект Азадлыг" – дорога "Баксол" (до участка, где вводится ограничение) и дорога "Баксол" (от участка, где вводится ограничение) – станция метро "Короглу".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 71 nömrəli avtobusun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək

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