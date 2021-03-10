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В Баку в прошлом году обновлено 45% автобусного парка

В Баку в прошлом году обновлено 45% автобусного парка Количество автобусов, работающих по системе безналичной оплаты (Bakı Kart) по Баку достигло 1 008 (48% от общего автобусного парка)
Инфраструктура
10 марта 2021 г. 12:56
В Баку в прошлом году обновлено 45% автобусного парка

В 2020 году Бакинское транспортное агентство и перевозчики закупили 119 новых автобусов, автобусный парк обновлен в целом на 45%, подписан контракт на закупку 320 новых автобусов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2020 год.

Количество автобусов, работающих по системе безналичной оплаты (Bakı Kart) по Баку достигло 1 008 (48% от общего автобусного парка).

В отчетном году были установлены 112 павильонов автобусных остановок, появились "желтые вафли" на 44 перекрестках, 146 пешеходных переходов нового типа на 65 улицах.

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