Станция метро "Сахиль" осталась без света

Сегодня возник перерыв в подаче электричества на станцию метро "Сахиль".

Глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сообщил Report, что причиной стало падение напряжения на линии электропередачи, ведущей на станцию.

"Сегодня в 10:55 упало напряжение на линии электропередачи, ведущей на станцию метро "Сахиль", в результате чего была приостановлена работа эскалаторов и освещения. В течение короткого времени деятельность эскалаторов была возобновлена. Никаких проблем, связанных с пассажирами, не возникло. В целом, станция метро оставалась без света примерно 2-3 минуты, подключение к линии электропередач заняло 3-4 минуты", - сказал Б.Мамедов.

По словам представителя структуры, инцидент не сказался на движении поездов.