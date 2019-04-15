​В Баку сдан в эксплуатацию транспортный узел

На территории Бакинского международного автовокзала (BBAK) сдан в эксплуатацию транспортный узел.

Об этом сообщили Report в BBAK.

Транспортный узел занимает площадь 50 тыс. кв. м. На территории расположен 5-этажный Baku Crossway Hotel и двухэтажный хостел. Сумгайытская автостанция также действует на территории узла.

Уникальная система, созданная на основе технологии SAP в рамках пилотного проекта, внедренного совместно с немецкой компанией SAP, позволяет определять техническое состояние транспортных средств, состояние здоровья водителей, отслеживать салоны городских и международных автобусов. Система управляется из центра, диспетчеры которого незамедлительно реагирует на любую неисправность.