В Баку прошло заседание аэронавигационной комиссии МАК

В Баку состоялось 19-е заседание координационной комиссии по аэронавигации Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии".

Основной темой заседания, которое проводится при поддержке AZAL, является "Инновационные технологии в аэронавигации и метеорологическом обеспечении полетов".

Заседание открыли директор Управления воздушным движением (УВД) "Азераэронавигация" при AZAL Фархан Кулиев, исполнительный директор Межгоссовета по авиации и использованию воздушного пространства Эльдар Багирзаде и заместитель председателя МАК Константин Клещев.

В заседании также принимают участие руководители и эксперты аэронавигационных и метеорологических служб, научно-исследовательских институтов, научно-производственных центров и объединений, а также учебных заведений государств-участников соглашения о гражданской авиации. Участники совещания отметили высокую организацию проведения заседания, содержательные и интересные презентации.

Было отмечено, что применение современных технологий является одним из ключевых факторов для повышения уровня безопасности полетов.

В рамках визита участники также ознакомились с работой Управления воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) и Центра эффективности использования воздушного пространства (ASEC) и Национальной академии авиации.