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В Баку проложат новый тоннель

В Баку проложат новый тоннель
© Getty

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана представило правительству проект по строительству нового тоннеля возле Бакинского международного автовокзального комплекса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Салех Мамедов.

По его словам, проект будет рассмотрен Бакинским транспортным агентством, управлением транспорта Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре. Строительство тоннеля начнется после утверждения проекта.

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