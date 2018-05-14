В Баку проходит международное мероприятие с участием AZAL

14 мая, 2018 12:35

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку началось Заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте (ITSA). Как сообщает Report, в мероприятии участвуют представители ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).