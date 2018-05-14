В Баку проходит международное мероприятие с участием AZAL

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку началось Заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте (ITSA).
Как сообщает Report, в мероприятии участвуют представители ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку началось Заседание руководителей независимых органов расследования происшествий на транспорте (ITSA).
Как сообщает Report, в мероприятии участвуют представители ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
Aynur BayramovaАвтор новости
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