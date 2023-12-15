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В Азербайджан доставлены новые пассажирские поезда Stadler FLIRT

В Азербайджан доставлены новые пассажирские поезда Stadler FLIRT ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) получило от швейцарской компании Stadler Rail Group 2 дизельных поезда типа FLIRT.
Инфраструктура
15 декабря 2023 г. 13:28
В Азербайджан доставлены новые пассажирские поезда Stadler FLIRT

ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) получило от швейцарской компании Stadler Rail Group два дизельных поезда типа FLIRT.

Как сообщает Report, презентация поездов состоялась при участии исполнительного директора департамента пассажирских перевозок Азера Фараджова.

Фараджов напомнил, что соглашение с компанией Stadler Rail Group о поставке 6 электрических и 4 дизельных поездов типа FLIRT в Азербайджан было достигнуто в ноябре 2019 года.

По словам Фараджова, одноэтажные поезда состоят из 5 вагонов каждый, и вмещают от 236 до 270 пассажиров.

"Новые поезда оснащены технологией Fluidmesh, которая обеспечивает пассажиров быстрым и бесперебойным доступом в интернет. Мультимедийная система же позволит пассажирам смотреть различные развлекательные программы, что оставит приятные впечатления от поездки. Еще одним преимуществом новых поездов Flirt является наличие в них вагона-бара. Во время поездок по регионам пассажиры могут приобрести горячие и холодные напитки и закуски", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıya yeni "Stadler" qatarları gətirilib

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