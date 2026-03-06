Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Баку открыт автопарк электробусов "Албалылыг"

    Инфраструктура
    • 06 марта, 2026
    • 12:46
    В Баку открыт автопарк электробусов Албалылыг

    ООО BakuBus ввело в эксплуатацию автопарк электробусов "Албалылыг" в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

    Как сообщили Report в BakuBus, строительство нового автопарка площадью 4,3 га началось в июле 2025 года.

    На территории парка функционируют административное здание, современный автомоечный комплекс и автосервис. В депо будут обслуживаться 167 полностью электрических автобусов марки BYD, произведенных в Азербайджане в 2025 году. 48 из них имеют пассажировместимость 77 человек, а 102 - 81 человек.

    Для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств установлено 42 зарядных устройства мощностью 240 кВт каждое. Оборудование оснащено многочисленными защитными функциями против перенапряжения, перегрузки, обрыва фазы и других рисков.

    Новые автобусы будут соединять поселки Мардакян, Шувялан, Бильгя, Бузовна, Гала, Маштага, Рамана, Нардаран, а также село Мамедли с транспортным хабом у станции метро "Короглу".

    Bakıda "Albalılıq elektrik avtobus deposu" istifadəyə verilib
