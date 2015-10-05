​В Баку открылись два новых автобусных маршрута

5 октября, 2015 12:58

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ООО Baku-Bus открыло два новых автобусных маршрута №6 и №8. Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), маршрутный автобус №6 будет курсировать по маршруту м/ст. "Азадлыг" - ул. акад. Г.Алиева - Тбилисский проспект - телевидение Lider - м/ст. "Эльмляр Академиясы" - м/ст. "Ичеришехер" - 20-й участок. Автобус №8 будет курсировать по маршруту м/ст. "Азадлыг" - ул. С.Вургуна - Дворец имени Гейдара Алиева - м/ст. "28 мая". Прежний автобусный маршрут №6 заменен на автобус №63, курсирующий по линии "Аллея шехидов" - м/ст. "Эльмляр Академиясы" - парк Короглу - м/ст. "Гянджлик" - м/ст. "Нариман Нариманов" - Монтинский рынок.

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