​В Баку открывается еще один пешеходный переход

Строительство наземного пешеходного перехода на оживленной территории возле парка Гейдара Алиева по улице Неаполя в городе Баку завершится в ближайшие дни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство "Азербайджанские автомобильные дороги".

Длина перехода, отличающаяся современным внешним видом, составляет 76,5 метра, высота внутренней части - 3 метра, подпереходный габарит - 5,5 метра. Пешеходный переход имеет по два выхода и входа. Его конструкция состоит из металла, алюминиевой композитной панели и стеклянного покрытия, установлены 2 современных лифта для удобства людей с ограниченными физическими возможностями.

В настоящее время на территории ведутся работы по благоустройству и озеленению.