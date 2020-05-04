В Баку ограничено движение на некоторых улицах

В рамках работ по реконструкции, проводимых на дороге Баку-Сумгайыт, 4 и 5 мая ограничивается движение от Московского проспекта, а также Бакинской кольцевой дороги-1 в направлении территории, называемой "Шамахинка".
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
В качестве альтернативы водители могут воспользоваться главной дорогой Московского проспекта и Баладжарским спуском.
Ремонтно-строительные работы ведутся и на участке улицы Музаффара Гасанова от круга 20 Января до пересечения с улицей Мирзы Аббаса Шарифзаде. До окончания ремонтных работ движение по данной улице ограничено.