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В Баку ограничено движение на некоторых улицах

В Баку ограничено движение на некоторых улицах

© Report

В рамках работ по реконструкции, проводимых на дороге Баку-Сумгайыт, 4 и 5 мая ограничивается движение от Московского проспекта, а также Бакинской кольцевой дороги-1 в направлении территории, называемой "Шамахинка".

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться главной дорогой Московского проспекта и Баладжарским спуском.

Ремонтно-строительные работы ведутся и на участке улицы Музаффара Гасанова от круга 20 Января до пересечения с улицей Мирзы Аббаса Шарифзаде. До окончания ремонтных работ движение по данной улице ограничено.

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