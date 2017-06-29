В Баку нанесен ущерб дорожному хозяйству в результате ДТП - ФОТО

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе Баку, дорожному хозяйству, по предварительным расчетам, нанесен ущерб в размере 1250 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеравтойол".

По информации, неизвестный, следуя по проспекту Зии Буниятова в направлении круга 20 Января, врезался в ограждение дорожной развязки на пересечении проспекта Ататюрк. В результате частично разрушен столб у въезда на мост, облицовка, мраморная плита, а также 5 погонных метров железного ограждения.

Личность водителя устанавливается.