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    В Баку нанесен ущерб дорожному хозяйству в результате ДТП - ФОТО

    Личность водителя устанавливается
    © Azeravtoyol.gov.az

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе Баку, дорожному хозяйству, по предварительным расчетам, нанесен ущерб в размере 1250 манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеравтойол".

    По информации, неизвестный, следуя по проспекту Зии Буниятова в направлении круга 20 Января, врезался в ограждение дорожной развязки на пересечении проспекта Ататюрк. В результате частично разрушен столб у въезда на мост, облицовка, мраморная плита, а также 5 погонных метров железного ограждения.

    Личность водителя устанавливается.  

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