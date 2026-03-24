В Баку на ряде улиц ограничат движение из-за ремонтных работ
Инфраструктура
- 24 марта, 2026
- 20:38
В Баку 25 марта на участках улицы Джалила Мамедгулузаде до улицы Самеда Вургуна, а также на проспекте Гусейна Джавида - от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Ландау будут проводиться ремонтные работы.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), в связи с этим движение в обоих направлениях будет ограничено с 08:00 25 марта до 22:00 26 марта.
Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.
