В Баку на ряде улиц ограничат движение из-за ремонтных работ

В Баку 25 марта на участках улицы Джалила Мамедгулузаде до улицы Самеда Вургуна, а также на проспекте Гусейна Джавида - от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Ландау будут проводиться ремонтные работы.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), в связи с этим движение в обоих направлениях будет ограничено с 08:00 25 марта до 22:00 26 марта.

Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.