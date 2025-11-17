Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки

    Инфраструктура
    • 17 ноября, 2025
    • 08:25
    В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

    3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    4. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Последние новости

    08:25

    В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки

    Инфраструктура
    08:18

    Армия РФ ударила по Харьковской области Украины, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    08:04

    Во Вьетнаме из-за оползня погибли шесть человек

    Другие страны
    07:54

    Трамп не исключил переговоров с президентом Венесуэлы

    Другие страны
    07:36

    В Эквадоре в ДТП с участием автобуса погибли 12 человек

    Другие страны
    07:15

    Сборная Норвегии по футболу отобралась на чемпионат мира впервые за 27 лет

    Футбол
    06:37

    The Times: Британия может запретить выдачу виз жителям трех стран

    Другие страны
    06:22

    Bloomberg: Санкции против нефти из РФ привели к росту цен на топливо в США

    В регионе
    05:51

    В Турции около 100 человек отравились пловом на свадьбе

    В регионе
    Лента новостей