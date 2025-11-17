В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки
- 17 ноября, 2025
- 08:25
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
4. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.