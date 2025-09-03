    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 03 сентября, 2025
    • 08:26
    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    5. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

    6. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении площади "Азнефть";

    7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    9. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

