В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки
- 03 сентября, 2025
- 08:26
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
5. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
6. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении площади "Азнефть";
7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
9. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".