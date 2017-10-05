В Баку на просевшей в результате дождя дороге движение восстановят вечером - ВИДЕО

© Report

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Ночью в Низаминском районе Баку на параллельной с проспектом Гара Гараева улице Мехди Аббасова продолжились ремонтные работы на просевшем участке дороги.

Как сообщает Report, ночью на территорию были привлечены 6 единиц техники и живая сила ОАО "Азерсу".

Как сообщил Report начальник работающей на территории бригады, причиной проседания дороги стало истечение срока службы канализационной трубы: "Из-за этого дорога просела. На этой дороге движение транспорта ограничено в обе стороны. На этой территории приблизительно в 20-25 м проведены раскопки, извлечены прогнившие трубы. Ночью канализационные трубы были промыты напором воды, чтобы снизить уровень канализационных вод. Утром трубы с истекшим сроком службы заменят бетонными трубами диаметром 1200 мм".

По словам начальника бригады, сегодня вечером работы полностью завершатся, движение транспорта по улице Мехди Аббасова восстановится.