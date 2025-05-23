В Баку изменяется схема движения автобусных маршрутов №30 и №32

В Баку изменяется схема движения автобусных маршрутов №30 и №32.

В Баку изменяется схема движения автобусных маршрутов №30 и №32.

Как сообщает Report, информацию распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно сообщению, в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться с 08:00 24 мая до 22:00 27 мая на участке улицы Эльшана Сулейманова (от улицы Рустама Рустамова до улицы Джамшида Нахчыванского) в Низаминском районе столицы, движение транспорта на этом отрезке будет временно ограничено.

В результате ограничений:

Маршрут №30 будет следовать по улицам Бахруза Нуриева, проспекту Кара Караева (через станцию метро "Халглар достлугу") и проспекту Бабека;

Маршрут №32 будет двигаться по улицам Бахруза Нуриева, проспекту Кара Караева и через кольцо Дакар.

Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.